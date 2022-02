Viagens de barco entre Outeiro e Belém continuarão mesmo após liberação da ponte

Com objetivo de atender a uma solicitação dos moradores do distrito de Outeiro, em Belém, o Governo do Pará vai alterar o horário de saída das embarcações e lanchas da ilha no sentido centro de Belém e distrito de Icoaraci, a partir dessa quarta-feira, 02. As viagens diárias das embarcações, incluindo os finais de semana, no sentido Outeiro-Belém, sairão as 5h30 e às 06h30. Já as viagens nas lanchas rápidas no sentido Outeiro-Icoaraci-Outeiro começarão às 5 h. A última lancha Icoaraci-Outeiro sairá as 23h. Os informes são da Agência Pará de Notícias na manhã desta terça-feira, 01. Depois da liberação da ponte, as viagens entre a ilha e a capital continuarão, anunciou o governador Helder Barbalho.



“A mudança nos horários atende a um pedido dos moradores de Outeiro ao governador Helder Barbalho, para que as operações começassem mais cedo, e assim pudessem chegar a tempo em seus compromissos. No dia da assinatura da Ordem de Serviço para reconstrução da ponte (que faz a ligação rodoviária entre Icoaraci e Outeiro), sentamos com as lideranças e definimos esses novos horários. Estamos sempre pensando no bem-estar da população”, explicou Abraão Benassuly, presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH).



O governo do Estado iniciou o apoio ao transporte de veículos e passageiros no dia 19 de janeiro, com o reforço de dois navios e duas lanchas. Desde o último dia 17 de janeiro a população sofre os transtornos provocados pela interdição da ponte que liga o distrito ao continente, após a queda do pilar central provocada por uma colisão.



No último sábado (29), o governador Helder Barbalho assinou a Ordem de Serviço para começo imediato das obras de reconstrução da ponte, que devem ficar prontas em seis meses.

Confira os horários de viagens entre o Trapiche de Outeiro e o Terminal Hidroviário de Belém (na Avenida Marechal Hermes, bairro Umarizal). Funcionamento: Todos os dias, inclusive final de semana, de forma gratuita.



HORÁRIOS DE SAÍDA DAS EMBARCAÇÕES:

Outeiro para Belém

05h30 (embarcação com mil lugares)

06h30 (embarcação com 650 lugares)

05h30 (embarcação com mil lugares) 06h30 (embarcação com 650 lugares) Belém para Outeiro

12 h (embarcação com mil lugares)

13 h (embarcação com 650 lugares)

12 h (embarcação com mil lugares) 13 h (embarcação com 650 lugares) Outeiro para Belém

13h30 (embarcação com mil lugares)

14h30 (embarcação com 650 lugares)

13h30 (embarcação com mil lugares) 14h30 (embarcação com 650 lugares) Belém para Outeiro

17h30 (embarcação com mil lugares)

19h30 (embarcação com 650 lugares)

Imagem: Agência Pará de Notícias