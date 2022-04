Viatura da PM capota em Ananindeua

No início da tarde desta quarta-feira (27), uma viatura da Polícia Militar do Pará se envolveu em um acidente na rua Zacarias de Assunção; no Distrito Industrial; em Ananindeua. Segundo testemunhas, as informações são de que a o carro trafegava normalmente, mas perdeu o controle e acabou capotando.

Os militares envolvidos no acidente passam bem e tiveram apenas ferimentos leves. A equipe do corpo de bombeiros e a equipe de socorro foram chamadas para prestar atendimento no local do acidente.

Devido ao acidente, muitos curiosos apareceram no local, causando congestionamento na avenida. Matéria em atualização.

Redação: Paola Queiroz

Foto: Reprodução Redes Sociais.