Viatura da Polícia Militar capota em Nova Esperança do Piriá

Uma viatura da Polícia Militar, companhia de Nova Esperança do Piriá, no nordeste do Estafo, capotou ontem terça-feira, 21, próximo à Vila do Arraial do Caeté, distrito do Município de Ourém.

As primeiras informações dão conta que no veículo estava o investigador da polícia de Nova Esperança do Piriá e um indivíduo que, segundo informação seria conduzido à delegacia.

Ninguém se feriu no acidente, porém, o veículo policial ficou bastante avariado.

As causas do acidente não foram informadas pela polícia.



Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar