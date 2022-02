Viatura da Polícia Militar capota na Transamazônica e deixa 3 agentes feridos

Três policiais militares saíram feridos, um deles em estado grave, com fraturas múltiplas, após a viatura em que seguiam ter capotado e se projetado no mato às margens da Rodovia BR-230 (Transamazônica), entre o município de Anapu e o distrito de Belo Monte, no oeste do Pará. O acidente ocorreu no final da manhã desta segunda-feira, 28, tendo as vítimas sido socorridas e levadas para hospitais da região.

O carro da polícia ficou bastante destruído em função do acidente, que ocorreu no momento em que os agentes diligenciavam em busca dos suspeitos da execução, anteontem, sábado, 26, do secretário municipal de Obras de Anapu, Raimundo de Moura Lima, que foi vítima de um atentado, juntamente com sua esposa, em uma chácara no Travessão do Km 115 Norte, na zona rural da cidade, onde passava o final de semana.

Segundo informes procedentes de Anapu, os policiais feridos no acidente de hoje pertencem à 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (16ª CIPM) que, inclusive, atenderam a ocorrência do atentado contra o secretário anteontem e, desde então, diligenciam em busca dos autores do crime.

Ainda não há informações acerca do que teria provocado o acidente com a viatura da PM na Rodovia Transamzônica.