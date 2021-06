Viatura da Polícia Militar sofre acidente na BR-230, no Pará

Uma viatura da Polícia Militar sofreu um acidente na BR-230 na rodovia Transamazônica. O carro do 15º Batalhão se chocou com um caminhão-baú na última terça-feira (8), na estrada que liga o município de Itaituba a Jacareacanga, no sudoeste do estado.

De acordo com testemunhas, o acidente foi causado pela baixa visibilidade na rodovia, que nesta época do ano é tomada pela poeira. Um dos policiais miliares que estava na viatura sofreu fermentos leves, o outro militar e os ocupantes do caminhão não se machucaram.

Equipes da Polícia Militar estão providenciando um caminhão guincho para resgatar a viatura danificada.

Fonte: Com informações de G1/PA