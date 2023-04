Vice-campeão em 2022, Inter estreia no Brasileirão diante do Fortaleza no Castelão

Fortaleza e Internacional já se enfrentaram em 22 oportunidades, com sete vitórias do time cearense, quatro empates e 11 triunfos colorados.

Após desapontar seus torcedores ao cair na semifinal do Campeonato Gaúcho, o Internacional aposta em mais uma boa campanha no Brasileirão – ano passado foi vice-campeão. A estreia acontece diante do Fortaleza, atual campeão cearense, marcada para sábado, às 18h30, na Arena Castelão. Fortaleza e Internacional já se enfrentaram em 22 oportunidades, com sete vitórias do time cearense, quatro empates e 11 triunfos colorados.

No ano passado, o Inter surpreendeu e até chegou a ameaçar o título do Palmeiras, mas acabou ficando em segundo lugar. O time gaúcho, neste primeiro momento, divide as atenções com a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América.

Do outro lado, o Fortaleza chegou a ficar muito tempo na zona de rebaixamento do último Brasileirão, mas conseguiu evoluir no segundo turno e até conquistou uma vaga na Libertadores. No entanto, caiu na pré de 2023 e já estreou na Copa Sul-Americana goleando, por 4 a 0, o Palestino, do Chile. Nesta temporada foi eliminado também da Copa do Nordeste, apesar de ter conquistado o título estadual na última semana em cima do rival Ceará.

O Internacional chega desfalcado para a estreia. O time não contará com o zagueiro Mercado, o lateral Mário Fernandes, os meias Fabrício Bustos e Maurício, além do atacante Luiz Adriano.

Por outro lado, Mano Menezes relacionou jogadores recém-contratados, a exemplo do volante Rômulo e do atacante Jean Dias. O meia Alan Patrick, recuperado de lesão, deve iniciar entre os suplentes. “Incomoda-me a equipe não entregar o que acho que pode, mas a reação faz parte e não tenho nada contra o torcedor. Só penso que poderia ser mais racional. Temos um grande número de treinadores que passaram aqui nos últimos anos sem dar o que a torcida espera. Precisamos ter calma e focar no Brasileirão”, disse Mano Menezes.

Do lado do Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve apostar em uma escalação semelhante à da final do Campeonato Cearense, já que o treinador poupou vários de seus titulares na partida frente ao Águia, de Marabá, na goleada por 6 a 1 pela terceira fase da Copa do Brasil.

“Tenho um elenco com muitas possibilidades para poder escolher. Acho que o nível é parelho. Escolho um jogador ou outro por pequenos detalhes. Isso é bom para um treinador. Tenho um bom número de jogadores e de boa qualidade. Mas, depois, está o rendimento e o funcionamento do coletivo. Quanto aos desgastes, sabemos a logística que temos no Nordeste, mas é uma realidade que não podemos controlar. Podemos administrar, sugerir, mas não podemos colocar o Nordeste mais perto de outros times. Estamos conscientes disso e preparados para começar o Brasileirão”, afirmou Vojvoda.

© Reprodução / Flickr / Sport Club Internacional