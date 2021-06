Vice do Flamengo diz que clube quer retorno da torcida aos jogos

O vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como BAP, causou polêmica na última quinta-feira (10) ao afirmar que o clube carioca apoia o retorno do público aos estádios, vetado por causa da pandemia do coronavírus.

– Covid não se pega somente em estádio de futebol. Eu entendo que a Covid é um processo natural que todos nós vamos ter. A vacina não é uma garantia de que a pessoa não vai contrair o vírus – disse BAP em entrevista ao canal do repórter Venê Casagrande.

Anteriormente, o time carioca já havia se posicionado a favor da volta dos torcedores aos estádios. Em maio, o clube, junto à Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), cogitaram mandar um dos jogos das finais do Campeonato Carioca com o Fluminense em Brasília, para que houvesse público.

O duelo com o tricolor carioca pelo título estadual rendeu uma multa de R$14 mil à administração do Maracanã devido a presença de 148 convidados nas arquibancadas do estádio, considerada uma “infração sanitária gravíssima”, segundo nota da Secretaria Municipal de Saúde do Estado.

O Flamengo joga nesta quinta-feira (10) pela Copa do Brasil, contra o Coritiba, às 19h, no Estádio Couto Pereira. Com Covid-19, Rogério Ceni está fora e o time será dirigido por Maurício Souza, seu auxiliar.

Fonte: *Estadão