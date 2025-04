Vice-Governadora do Pará participa do Mix Atualidades na TV Marajoara nesta sexta-feira (11)

Hana Ghassan, Vice-Governadora, debate políticas públicas e perspectiva para o Estado no Programa da TV Marajoara Canal 50.1

Os telespectadores da TV Marajoara canal 50.1 e os inscritos no YouTube da Super Marajoara terão a oportunidade de acompanhar uma entrevista exclusiva com a Vice-Governadora do Estado do Pará, Hana Ghassan, nesta sexta-feira (11), às 11h da manhã, durante o programa Mix Atualidades.

A participação da Vice-Governadora promete abordar temas relevantes para a população paraense. A expectativa é que sejam abordadas questões como as políticas públicas em andamento no estado, os desafios e avanços da gestão, e as perspectivas futuras para o Pará.

O Programa Mix Atualidades, é apresentado pelo âncora Valdo Souza conhecido por sua abordagem dinâmica e por trazer entrevistas com figuras importantes do cenário local e nacional.

Esta será uma excelente oportunidade para os cidadãos paraenses conhecerem de perto as ideias e projetos da Vice-Governadora, bem como suas visões sobre os rumos do estado.

Entrevista com a Vice-Governadora do Pará, Hana Ghassa

Programa: Mix Atualidades

Data: Sexta-feira, 11 de abril de 2025

Horário: 11h da manhã

Emissora: TV Marajoara Canal 50.1

