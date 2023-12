Vice-Governadora do Pará reúne com coordenadores de eventos da COP 28 e troca experiências sobre logística

Em Dubai, a vice-governadora Hana Ghassan, reuniu com os coordenadores de eventos da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC), também conhecida como UNFCCC, Laura Lopez e Wasim Mir, durante a COP 28. O encontro trata sobre a organização e logística do evento. Hana aproveitou o momento para trocar experiências sobre a organização logística de uma COP, já que em 2025 Belém será sede da Conferência para o Clima.

“Já estamos preparando o Estado e, principalmente Belém, para receber esse grande evento e esta reunião com a coordenação da UFCCC, responsável pela organização da COP 28, nos permite uma troca de experiências e, mais do que isso, vislumbrando a nossa COP em Belém”, disse a vice-governadora.

O grupo conversou sobre os desafios de realizar este grande evento todos os anos, a estrutura adequada para ele, estimativa de público, além da grande expectativa para uma COP na Amazônia, pela primeira vez.

“É muito importante que o mundo conheça a realidade da Amazônia tendo essa experiência in loco, pois, só assim, com este debate, teremos a certeza que possam nos ajudar na preservação do meio ambiente”, ressalta Hana.

COP 28 – A Conferência para o Clima da Organização das Nações Unidas (ONU) iniciou no último dia 30, em Dubai, reunindo líderes mundiais para discutir sobre as condições climáticas do planeta e a preservação do meio ambiente.

O Pará tem ganhado protagonismo mundial nas negociações climáticas, avançando em políticas para a preservação da floresta viva e na redução das emissões de gases de efeito estufa.

O que é a UFCCC – A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC), também conhecida como UNFCCC (do original em inglês United Nations Framework Convention on Climate Change), ou Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (CQNUAC, em Portugal), é um tratado internacional resultante da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), informalmente conhecida como a Cúpula da Terra, realizada no Rio de Janeiro em 1992.

Texto: Ana Thaynara

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação/Ag Pará