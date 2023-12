Vice-governadora faz visita às obras da macrodrenagem do canal da Mundurucus

Nesta quinta-feira (14), em agenda em Belém, a vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, visitou as obras da macrodrenagem da Bacia do Tucunduba – canal da Mundurucus. A vistoria foi acompanhada pelo secretário de Obras Públicas Ruy Cabral.

“Hoje estou aqui no canal da Mundurucus visitando essa obra.Foto: Bruno Carachesti / Agência Pará Aqui são gerados mais de 150 empregos diretos. Uma obra que já está 60% concluída e que vai melhorar a vida de mais de 300 mil pessoas de quatro bairros de Belém. É uma obra feita por mulheres empoderadas, como a engenheira Taís, e que estão tomando conta de uma obra grandiosa”, afirmou a vice-governadora Hana Ghassan em visita ao local.

As obras são executadas pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e possui um investimento de R$ 50 milhões. Já conta com 60% dos serviços concluídos, como drenagem profunda e superficial, terraplanagem, canalização de águas pluviais, instalação da beirada e do parapeito do canal da Mundurucus.

A macrodrenagem da Bacia do Tucunduba – canal da Mundurucus – vai beneficiar cerca de 300 mil pessoas dos bairros do Marco, Terra Firme, Guamá e Canudos. Além da pavimentação asfáltica nos quase 700 metros da via, para melhorar a trafegabilidade de um lado para o outro do canal, a obra conta ainda com três passarelas e uma ponte em concreto e aço.

O secretário de Obras Públicas Ruy Cabral destacou a importância da presença do Governo do Estado e os benefícios que está trazendo para a população.

“É importante reconhecer a importância da presença do Governo do Estado em uma área que era tão prejudicada pelos alagamentos, pelas enchentes e a maneira desordenada como era a bacia do Tucunduba. E hoje, recebendo a visita da nossa vice-governadora, Hana, prospectando, para um futuro próximo, o avanço dessas obras no Canal da Gentil, na Cipriano Santos, e assim avançar no projeto de Governo que é dar qualidade de vida às pessoas que moram, se utilizam de quatro grandes bairros que fazem parte da macrodrenagem”, falou o secretário.

Compromisso – Em 2008, a obra começou a ser executada pelo Governo do Estado, mas pouco avançou, e novamente os trabalhos foram paralisados. Em 2019, com o compromisso de assegurar mais qualidade de vida aos moradores de Belém, mobilidade urbana e minimizar os problemas de alagamento em diversos bairros, o Estado, por meio da Seop, retomou os serviços e já entregou os trechos que compreendem o perímetro entre as ruas São Domingos e Mundurucus, da Mundurucus e 2 de Junho, da 2 de Junho e Vileta e os canais da União e Timbó, este último entregue em janeiro de 2023.

Mudando vidas – Durante a agenda, a vice-governadora e o secretário de Obras visitaram as instalações do Instituto Maria Marias. Os alunos do instituto fizeram uma apresentação de dança de balé e a demonstração da aula de karatê. “O esporte faz a gente aprender a ganhar e ficamos muito felizes quando ganhamos, acerta o movimento, a gente também aprende a perder a lida com as situações da vida. Na vida é assim, temos que estar sempre preparados para enfrentar os desafios da vida. Aqui neste espaço vocês salvam vidas, transformam vidas”, ressaltou a vice-governadora Hana Ghassan.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Carachesti/Ag Pará