Vice-prefeito de Jacareacanga e presidente da cooperativa de garimpeiros são soltos mediante pagamento de fiança

O vice-prefeito do município de Jacareacanga, Valmar Kaba, e o presidente da Cooperativa de Garimpeiros, Alan Carneiro, foram soltos na tarde desta terça-feira (20), após o pagamento de fiança. Eles foram presos pela Polícia Federal durante a operação Mundurukânia 2, deflagrada no mês de junho deste ano para combater o garimpo ilegal em terras indígenas na cidade de Jacareacanga, no sudoeste do Pará. A ação ocorreu com o apoio de homens da Força Nacional de Segurança Pública e a Força Aérea Brasileira.

Valmar Kaba foi preso no dia 8 de julho. Ele não havia sido localizado quando a operação foi deflagrada. O vice-prefeito, segundo a polícia, é um dos envolvidos nos ataques à base operacional durante a citada operação e se entregou, espontaneamente, à Polícia Federal de Itaituba. A prisão dele foi decretada pela Vara Federal de Itaituba.

A liberdade do vice-prefeito ocorreu após a audiência de instrução e julgamento do processo e foi condicionada ao pagamento de fiança. O valor não foi divulgado. Além dele, o presidente da Cooperativa dos Garimpeiros de Jacareacanga, Alan Carneiro, também foi solto.

Os réus foram denunciados por quatro crimes, segundo a PF.

A primeira fase da Operação Mundurukânia ocorreu no dia 16 de junho, quando a PF cumpriu cinco mandados de busca e apreensão, além de seis mandados de prisão, expedidos pela Justiça Federal de Itaituba.

