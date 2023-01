Vice-prefeito participa da inauguração da UsiPaz Guamá e da entrega de equipamentos de segurança pública

Belém ganhou mais uma Usina da Paz, nesta quinta-feira,12, aniversário da cidade. Agora, a população do bairro do Guamá também tem acesso ao complexo multifuncional de cidadania, localizada na avenida Bernardo Sayão, entre as passagens São Lázaro e Rui Barbosa.

O vice-prefeito Edilson Moura participou do ato de inauguração do espaço, que oferece mais de 70 serviços gratuitos, como atendimento médico, odontológico e psicológico; consultoria jurídica; emissão de documentos; treinamento de lideranças; capacitações e cursos profissionalizantes.

“Parabenizamos o Governo do Estado pela entrega da Usina da Paz Guamá, um equipamento público que vai fazer a diferença na vida da nossa gente, com a redução da vulnerabilidade social e da violência, por meio da transformação social. Com certeza, é um grande presente para Belém, que hoje completa 407 anos de história”, afirma Edilson Moura.

Esta é a quinta usina inaugurada em Belém. Já estão em funcionamento a UsiPaz Cabanagem, desde janeiro de 2022; a UsiPaz Padre Bruno Sechi, no bairro do Bengui, entregue em março de 2022; a UsiPaz Jurunas/Condor, inaugurada em outubro de 2022; e a mais recente, a UsiPaz Terra Firme, que abriu as portas em dezembro de 2022.

A UsiPaz Guamá vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h; aos sábados, de 8h às 14h e aos domingos, de 8h às 18h, funcionará de acordo com as demandas da comunidade.

Inscrições

A partir desta sexta-feira, 13, moradoras e moradores do Guamá já podem se inscrever para as atividades e os serviços disponibilizados.

Entrega de equipamentos

Junto com o governador Helder Barbalho, o vice-prefeito entregou equipamentos para reforçar a atuação dos órgãos municipais de segurança e trânsito.

A Guarda Municipal de Belém recebeu uma viatura, uma aeronave remotamente pilotada (drone) e 100 rádios comunicadores. Já a Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) recebeu 146 coletes balísticos.

Texto: Carol Pombo

Fonte: Agência Belém/Foto: Mácio Ferreira/Ag Belém