Vice-presidente da República está no estado do Pará e Policia Federal intensifica segurança

Os municípios de Parauapebas e Tucuruí receberam na manhã desta quarta-feira (08) o vice-presidente da república, o General Hamilton Mourão, que está no estado junto com chefes de missões diplomáticas, jornalistas e parlamentares, para estudar os desafios da região.

A polícia federal, com os órgãos do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), Forças Armadas, PMPA, PCPA, DMTT, Bombeiros militares, SAMU, PRF e PF, mantiveram a segurança das autoridades nos municípios, para impedir qualquer tentativa de ataque, ameaça ou risco a integridade física do vice-presidente.

Foto: Perfil Pessoal General Mourão