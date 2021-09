Vice- presidente do Brasil esteve no museu Emílio Goeldi para tratar sobre ações na Amazônia

O Vice-Presidente da República e Presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL), General Hamilton Mourão, esteve em uma coletiva de imprensa em Belém realizado nesta sexta-feira (10) no museu Emílio Goeldi, na qual o presidente defendeu a importância do desenvolvimento sustentável e ressaltou a magnitude do financiamento públicos e privado.

Hoje foi o último dia da missão diplomática de Hamilton Mourão, embaixadores e autoridades no estado do Pará, que teve como objetivo ao longo dos três dias no estado, apresentar atividades de alguns ministérios que compõem o conselho nacional da Amazônia legal, assim os embaixadores tiveram a oportunidade de conhecer a realidade amazônica e as principais ações do governo federal para proteger, preservar e desenvolver a região.

Foto: Perfil Pessoal General Mourão