Vicky Safra é a mais rica do Brasil, segundo lista da Forbes

Nesta terça-feira (4), a revista Forbes divulgou a lista anual dos mais ricos do mundo. Vicky Safra, viúva de Joseph Safra, lidera o ranking dos mais ricos do Brasil.

Na lista estão mais de 50 brasileiros. As informações são do G1.

De origem grega, Vicky tinha 17 anos quando se casou com Joseph Safra.

Segundo a Forbes, Vicky Safra e família, na 100ª posição do ranking mundial, com uma fortuna de 16,7 bilhões de dólares (R$ 84,92 bilhões).

Outros brasileiros que aparecem na listagem são Jorge Paulo Lemann e família, na 108ª posição, com 15,8 bilhões de dólares (R$ 80, 35 bilhões); Marcel Herrmann Telles, na 165ª posição, com 10,6 bilhões de dólares (R$ 53, 91 bilhões); e Eduardo Saverin, na 171ª posição, com 10,2 bilhões de dólares (R$ 51, 87 bilhões).

Confira, abaixo, a lista dos 10 brasileiros mais ricos, conforme a revista:

Vicky Safra e família (Banco Safra): 16,7 bilhões de dólares

Jorge Paulo Lemann e família (3G Capital): 15,8 bilhões de dólares

Marcel Herrmann Telles (3G Capital): 10,6 bilhões de dólares

Eduardo Saverin (Facebook): 10,2 bilhões de dólares

Carlos Alberto Sicupira e família (3G Capital): 8,6 bilhões de dólares

Alexandre Behring (3G Capital): 5,2 bilhões de dólares

Andre Esteves (BTG Pactual): 4,7 bilhões de dólares

João Moreira Salles (Itaú): 4,1 bilhões de dólares

Walther Moreira Salles Junior (Itaú): 4,1 bilhões de dólares

Jorge Moll Filho e família (Rede D’Or): 3,9 bilhões de dólares

Fonte: Pleno News/Foto: Silvana Garzaro / Estadão Conteúdo