Victor Andrade explica gesto do Pantera Negra em comemoração: “Um personagem que eu gosto e me identifico muito”

Atacante do Remo fez um golaço de voleio contra o Cruzeiro, dedicando para o filho, fã do personagem da história em quadrinho: “Foi para homenagear ele, minha ferinha”

Quem é fã de histórias em quadrinhos, principalmente quando envolve super-heróis, conhece bem o Pantera Negra. Rei de Wakanda, uma nação fictícia localizada na África, T’Challa ganhou fãs pelo mundo todo, dos mais jovens até aos mais velhos.

Um dos gestos mais conhecidos do personagem são os braços cruzados na altura do peito. Foi desse jeito que Victor Andrade comemorou o golaço de voleio que deu a vitória do Remo por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, na noite desta terça-feira, pela 13ª rodada da Série B do Brasileiro.

– Meu filho quando vê o Pantera Negra, ele fala: “olha lá, pai. É você!”. Foi para homenagear ele, minha ferinha. Fico muito feliz vendo meu filho me comparando com um personagem que eu gosto e me identifico muito. Saber que meu filho também me vê como Pantera Negra, fico muito feliz – conta Victor em contato com o ge.

Esse foi o primeiro gol de Victor Andrade pelo Leão. Ele tem três partidas com a camisa azulina, se destacando em todos até o momento. Será que está nascendo o Pantera Negra do Baenão?