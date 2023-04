Vida bandida! Jovem simula doença e morte para aplicar golpes.

Apesar da aparência angélical, Brenda Oliveira da Paz (a Benda), de 19 anos, natural de Belém, ainda muito jovem, iniciou uma vida de crimes digna de filmes de Hollywood, só que tupiniquim, “bonitinha, mas ordinária”. Ela é acusada de aplicar golpes.



Acessando as redes sociais fecebook/Messenger https://www.facebook.com/profile.php?id=100089346733689 a partir de Manaus-AM, onde mora atualmente, Brenda ganha a confiança das pessoas (amigos virtuais), principalmente homens, com quem simula um relacionamento afetivo virtual. Porém, após um certo tempo, ela finge ter sido contagiada por covid-19, e que precisa ser “internada” às pressas em um hospital público daquela cidade. Ela diz estar com muitas dores abdominais e febre alta que afirma persistirem por mais de cinco dias. Para concluir sua estratégia maléfica, com ajuda de uma cúmplice, em dado momento, já bem tarde da noite, ela faz uma vídeo chamada fingindo estar muito mal, vomitando sangue. Chorando desesperadamente, Brenda pede emprestado a quantia de R$ 1.500,00 para fazer exames pagos em um hospital particular (segundo ela a pedido dos médicos do hospital onde estaria internada), pois caso não faça, corre risco de morrer.



Compadecidas com a situação crítica da jovem, não são poucas as pobres vítimas que caem no golpe e transferem o valor solicitado via pix para um suposto primo da criminosa de nome Clézio Guimarães (conta nubank), dando um prejuízo gigantesco às vítimas.

A “MORTE”

Já no dia seguinte ao episódio (vômito/com sangue), alguém se identificando como Lorraine, também uma suposta prima da meliante, passa mensagens para as vítimas dizendo que o estado da criminosa se agravou, pois descobriram tardiamente que ela, além de covid-19, também tem “leucemia” e que segundo os médicos, se “agravou com a covid-19, e que, se ela passar da noite daquele dia, será um verdadeiro milagre.



Mas o “gran finale” do golpe engendrado pela jovem ainda está por vir. Antes do fim do dia, a suposta prima da então criminosa comunica às vítimas (amigos de fecebook) que ela não resistiu e veio a “óbito”. Claro! Tudo é parte final de um plano que termina com a tal prima da agora “morta” solicitando novamente dinheiro para os enlutados “amigos” para custear as supostas despesas de funeral da pobre jovem.



Um dia após a golpe, a estelionatária desativa a página do fecebook utilizada para “captar” suas vítimas, e em seguida constroe uma outra página/conta, para continuar os golpes.

O fato foi comunicado às autoridades policiais de Manaus. Fica a dica: Cuidado! Fique atento, se você conhece e é amigo dessa jovem no fecebook (página atual: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091889671127, pode estar prestes a cair em um golpe. A recomendação é denunciar imediatamente para polícia, antes que seja tarde demais.

Imagens: Redes Sociais