Vida nova: moradores comemoram entrega pela prefeitura das passagens Camapu e Helena Dias reestruturadas

“Moro aqui há 56 anos, sou uma das moradoras mais antigas. Agora eu me sinto muito feliz, depois de 16 anos videndo em uma situação de abandono, hoje nós podemos dizer que estamos vivendo com dignidade. É para se emocionar”, comemorou a doméstica Sandra Santana, de 53 anos, moradora da passagem Camapu, no bairro Jurunas, em Belém.

A passagens Camapu e Helena Dias, no mesmo bairro, foram entregues na manhã deste sábado, 23, pela Prefeitura de Belém, totalmente revitalizadas.

Orçamento – As duas vias passaram por obras estruturantes, com orçamento de mais de R$ 1 milhão. A passagem Camapu recebeu serviços nas redes de drenagem de 112 metros de extensão, partindo da avenida Bernardo Sayão até o lançamento no rio Guamá, possibilitando o escoamento da água, além de pavimentação e sinalização completas.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, ao lado de diversos secretários municipais e vereadores, percorreu a via. “O povo ficava com água até a cintura aqui na Camapu e também na Helena Dias. Depois de 16 anos, nós tivemos que refazer a obra, pois o sistema de drenagem estava colapsado. Foi um trabalho de drenagem profunda, tubo e asfalto de qualidade, para que a população não sofra mais com alagamentos”, comentou o gestor municipal.

Tá Selado – A obra na passagem Camapu foi uma das demandas da população apresentadas no Fórum de Participação Popular “Tá Selado”, criado pela gestão municipal. “A passagem foi uma das solicitações que tivemos para o bairro do Jurunas. A população solicitou bastante e conseguiu”, explicou a conselheira do bairro do Jurunas, Rosilda Corrêa, 59 anos.

Há anos sofrendo com alagamentos e doenças ocasionadas pela água acumulada, os moradores da via puderam comemorar a vida nova, a partir de agora. “A situação era complicada aqui na Camapu, muito alagamento, água podre, drenagem entupida, criança não podia brincar, idosos caíram muito aqui nessa rua”, contou o comerciante Francisco de Assis, 52 anos.

“Hoje, graças a Deus, melhorou muito. Agora é só alegria, as pessoas ficam na porta de suas casas, as crianças brincam, as senhoras saem pra conversar, tudo muito legal mesmo. A nossa situação hoje tá excelente, as crianças usam até patins, nós esperávamos muito por essa mudança”, comemorou o comerciante.

Alívio – A dignidade também chegou para os moradores da passagem Helena Dias, que fica ao lado da Camapu. Antes sofrendo com os alagamentos, buracos e doenças, os moradores da via receberam uma rua pavimentada, drenada adequadamente e sinalizada.

“Meu irmão morreu, infelizmente, de leptospirose, por causa dessa água parada que ficava aqui. Hoje, não temos palavras para descrever a alegria e a emoção de ver a nossa rua asfaltada, pavimentada. Deram uma praça para nós, restauraram nossa dignidade, que havíamos perdido”, disse emocionada a moradora Socorro Pantoja, 58 anos.

Além da nova rua, a Prefeitura de Belém reformou a praça que fica no final da via, revitalizando a iluminação, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), calçamento e paisagismo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente(Semma).

Saneamento – Segundo a secretária municipal de Saneamento (Sesan), Ivanise Gasparim, toda a estrutura da rede de drenagem foi trocada.”Trabalhamos toda a rede de drenagem da Camapu, também fizemos uma nova pavimentação nas duas vias”, comentou.

De acordo com o prefeito Edmilson Rodrigues, os moradores poderão se orgulhar de residerem nas vias. “Que agora ambulâncias, carros de passeio e visitantes possam passar, também, por essa rua tranquilamente. É a periferia virando centro da cidade”, concluiu.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira