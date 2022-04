VÍDEO – A inusitada recaptura de Gilson, foragido de justiça

Ele estava no lugar errado, na hora errada e ainda cometeu outro erro, quando tentava fugir da Polícia Militar. Gilson Fernandes de Oliveira, que passou seis anos foragido do sistema penal, caiu nas mãos da PM da pior forma: todo sujo de lama, após ser recapturado dentro do Canal do Tucunduba, no bairro da Terra Firme, onde se jogou, tentando escapar .

O sargento Lucrécio, que comandava a viatura da PM envolvida na recaputura de Gilson, conta como o fato aconteceu. “Estávamos voltando de uma outra ocorrência quando nos deparamos com ele. Aí iniciamos a perseguição e capturamos. Ele resistiu e conseguiu escapar de novo e se jogou no canal. Precisamos nos sujar de lama e conseguimos capturar e apresentamos na Seccional de São Brás para os procedimentos”

Gilson responde por roubo e danos ao patrimônio e é figura conhecida na área por onde transitava. Lucrécio relata que ele e seus colegas de farda reconheceram o foragido e tinham conhecimento do mandado de busca expedido pela Justiça. O agora ex-foragido já está de volta ao presídio de Americano.

Veja o vídeo da inusitada recaptura:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação