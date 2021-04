VÍDEO: A prisão do motorista de ônibus que atropelou e matou mulher na Almirante Barroso

O motorista de ônibus da linha Júlia Sefer – Presidente Vargas que atropelou covardemente uma mulher na avenida Almirante Barroso, foi preso logo em seguida, acerca de 300 metros do local do acidente.

O acusado foi identificado como João Nogueira da Silva. Ele foi conduzido para seccional da Marambaia para ser autuado por homicídio doloso e ficará a disposição da justiça.

Segundo testemunhas, João bateu na traseira do carro conduzido por Maria Rosineide Cavalcante Barros, 42 anos. Quando a mulher desceu do veículo para reclamar, ele a atropelou e arrastou o corpo dela por alguns metros, inclusive com uma das rodas esmagando a cabeça, foi fatal.

Quem estava no perímetro da Almirante com a Tavares Bastos, ficou incrédulo com a cena da morte, causada pela banalidade de uma discussão no trânsito.

No vídeo a seguir, é possível ver que uma mulher ainda pergunta ao motorista o motivo dele ter feito aquilo, mas ele não respondeu e foi conduzido ao camburão do carro da polícia. Veja: