Vídeo: Acidente deixa dois mortos na Rodovia PA-150

Um pavoroso desastre rodoviário se registrou ontem, segunda-feira, 28, na Rodovia PA-150, entre os municípios de Moju e Tailândia, no nordeste do Pará, a 200 quilômetros de Belém. Uma carreta bitrém transportando carga de milho se chocou com uma pik-up Ford Corrier de cor branca matando, na hora, seu condutor e o passageiro no banco do carona.



Imagens da situação viralizaram nas redes sociais mostrando a gravidade do acidente que também deixou o carreteiro gravemente ferido.



Trabalhadores que passavam pela área ficaram assustados com o que viram. A pick-up ficou reduzida a um monte de ferro velho fumegante em meio à gasolina com os dois homens mortos presos na cabine.



Cerca de 100 metros à frente estava a carreta com a carga espalhada e capotada, atravessada na pista.



Entre um veículo e outro, pedaços de destroços, sangue e restos das vítimas.

As causas do acidente ainda são ignoradas, porém o local não tem sinalização e é bastante estreito para tráfego em alta velocidade.



Imagens: Reprodução