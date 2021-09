Adolescente é atacado por tubarão enquanto surfa na Flórida

Um cinegrafista gravou o momento em que um jovem surfista foi atacado por um tubarão na praia de New Smyrna, na Flórida, Estados Unidos. O caso aconteceu no dia 9 de setembro.

O surfista, identificado como Doyle Nielsen, de 16 anos, remava na água agitada no momento em que o ataque ocorreu.

Outras imagens postadas na mesma rede social mostram os animais atravessando as ondas enquanto surfistas tentavam aproveitar as fortes correntes deixadas pelo furacão Larry.

De acordo com o jornal Extra, um tubarão, provavelmente um galha-preta, que tem cerca de 1,8 metro, pode ser visto mordendo o braço direito de Nielsen, enquanto o jovem tenta pegar uma onda. Ele foi derrubado, mas conseguiu voltar para a prancha e nadar de volta até a costa.

Doyle foi tratado na areia por uma equipe de resgate. Inicialmente, o adolescente pensou que um surfista teria batido nele, até que os outros lhe disseram para sair da água.

Doyle, na esquerda, levou apenas nove pontos

Em entrevista à ABC News, Doyle Nielsen descreveu o episódio: “Parecia que alguém veio em sua prancha de surfe, a toda velocidade, diretamente em minha direção, e me atingiu com muita força”. Entretanto, ele afirmou que já está preparado para voltar a surfar: “Eu tive sorte, só levei nove pontos”, relatou no Instagram.

O cinegrafista Sam Scribner, responsável pelas imagens e ex-surfista, relembrou que “estamos no território deles” e afirmou não querer vilanizar os tubarões.

O local do acontecimento é conhecido como a “capital mundial das mordidas de tubarão”. A água também costuma ser turva, o que dificulta a visão dos animais, que reagem a movimentos.

