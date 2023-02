Vídeo: Aluno é preso por espancar professora até deixá-la inconsciente

Um jovem de 17 anos foi preso na Flórida, Estados Unidos, por espancar uma professora de sua escola até deixá-la inconsciente. A agressão ocorreu depois que a docente lhe retirou um videogame durante uma aula, segundo informou a imprensa local, neste sábado (25).

As câmeras de segurança da Matanzas High School, no condado de Flagler (leste da Flórida), registraram o espancamento, que aconteceu em um corredor do colégio, até que os seguranças chegaram e renderam o agressor.

No vídeo, divulgado por vários meios de comunicação, é possível ver que o estudante continua agredindo a mulher quando ela já está inconsciente no chão. A vítima foi empurrada com tanta força que caiu a quase dois metros de onde estava.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/ Print de vídeo YouTube Inside Edition