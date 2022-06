VÍDEO – Armas apontadas, pânico e assalto no ônibus de Mosqueiro

Dezenas de passageiros estavam ontem no micro-ônibus que faz a linha Belém-Mosqueiro, popularmente conhecido como ‘amarelinho’, quando dois homens anunciaram um assalto na BR-316. Câmeras de segurança flagraram os momentos de tensão. Com armas apontadas, foram momentos de pânico entre todos os que estavam no veículo.

Após anunciar o assalto, os criminosos obrigaram o motorista a entrar em uma rua até chegar na área de mata onde pegaram os pertences pessoais dos passageiros e a renda do transporte. Na fuga, eles ainda teriam tentado intimidar as vítimas com tiros que, por sorte, não atingiram ninguém.

Câmeras de segurança na cabine do motorista e na parte destinada aos passageiros, registraram o momento em que a dupla anuncia o assalto. É possível perceber que entre os passageiros há uma bebê de colo e idosos, o que não inibe a ação da dupla, que aparece muito violenta durante a ação.

Nenhum suspeito ainda foi preso.

Vídeo:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução