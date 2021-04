VÍDEO: Assaltante ataca clientes e rouba celulares dentro do Pátio Belém

Será que agora nem no shopping estamos a salvos de assaltos? Se antes o lugar parecia ser um oásis frente ao panorama de violência de Belém, agora o medo cresce devido aos inúmeros problemas registrados nos últimos anos.

É que os assaltantes parecem já não se importar com o forte esquema de segurança. Exemplo disso é o assalto que aconteceu na loja da Tim do Pátio Belém, que foi registrado por câmeras de segurança.

Como podemos ver no vídeo, um homem se passa por cliente enquanto espera a hora certa para agir. Em determinado momento, ele anuncia o assalto e faz gestos que aparentam demonstrar que está armado. No momento da ação, havia mais um cliente na loja, que também presenciou ele pedir vários celulares que estavam nas prateleiras da loja.

Em seguida, o homem foge com rapidez e levando todo o roubo, em uma ação que durou cerca de 3 minutos, nessa última terça-feira, 27, no começo da noite.

O estabelecimento fica no subsolo do shopping, o que teria ajudado na fuga do criminoso. A polícia civil já instaurou um inquérito para localizar e identificar o autor do crime. A Tim informou que está colaborando com as investigações.https://www.youtube.com/embed/AA-ZIZchYOc?feature=oembed

Fonte: VER-O-FATO / Por : Emanuel Maciel