VÍDEO – Assaltante com reféns: a tensa negociação com a PM para rendição

A Rotam divulgou um vídeo que mostra os momentos finais de uma tensa negociação que ocorreu, em conjunto com o Bope, na UPA de Marituba, após assaltantes em fuga fazerem profissionais da saúde de reféns.

No vídeo, é possível ver o trabalho para acalmar o assaltante que insistia em não se entregar e mirava sua arma contra uma médica. Depois de algum tempo de negociação, com a presença de familiares do homem identificado como Caio, ele se entregou e liberou os reféns.

A exitosa negociação foi feita sob o comando do tenente Adriano. O caso aconteceu no final da noite de segunda-feira, 26, depois de cinco criminosos praticarem inúmeros assaltos.

Fonte: VER-O-FATO Por: Emanuel Maciel