Vídeo: Assaltante foge sob tiros e deixa mulher para trás

No início da manhã deste sábado, 19, um jovem caminhava pela Travessa Lomas Valentina, rumo à avenida Antônio Everdosa, no bairro da Pedreira, quando foi surpreendido por um casal que chegou de moto. A mulher, que era garupa, desceu do veículo e tomou os pertences da vítima.

Ocorre que do outro lado da rua, um homem percebeu a ação criminosa e reagiu com tiros. O caso foi registrado com câmera de segurança e publicado pela página Lá na Pedreira (@lanapedreira_oficial).

No vídeo é possível ver que o suspeito que conduzia a motocicleta acabou traindo sua parceira de crime, pois acelerou o veículo e a deixou sem conseguir empreender fuga, enquanto tiros eram disparados.

Segundo informações, a mulher foi agarrada por pessoas das proximidades e rendida. Os populares acionaram a Batalhão da Polícia Militar da área que, por sua vez, efetuaram a prisão. Enquanto o comparsa dela fugia.

Veja o vídeo:

Por Emanuel Maciel

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação