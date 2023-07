Vídeo: Barroso é visto em festa com Joesley Batista em Lisboa

Para melhorar a mobilidade e a segurança dos moradores e turistas que frequentam os balneários em Salinópolis, nordeste paraense, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP), vai implantar três passarelas urbanas de acesso à orla do Maçarico.

A construção do Parque do Maçarico tem a finalidade de proporcionar à população um espaço de lazer, práticas esportivas e atividades noturnas à beira do oceano atlântico. Com um investimento de R$ 60 milhões, oriundos do Tesouro Estadual, o projeto prevê edificações cobertas, painéis solares, intervenções urbanísticas, além da complementação de calçada existente, aliados ao equilíbrio ambiental para a conservação do ecossistema e dos componentes existentes na área, como mangues, praias e dunas. O secretário de Estado de Obras Públicas, Ruy Cabral, destaca a importância do novo espaço para o desenvolvimento econômico e turístico da cidade

“Mais uma obra importante para o município de Salinópolis e para o nordeste paraense. A construção deste Parque do Maçarico vai proporcionar mais espaço para o lazer e fomento ao turismo, além de resgatar o espaço com urbanização, equipamentos urbanos para práticas esportivas, passeio e conforto para os munícipes e seus visitantes. Estamos trabalhando para proporcionar uma estrutura moderna, segura e confortável”, explica o secretário.

Os serviços iniciaram há poucos meses e está com um efetivo de 72 trabalhadores com frentes de serviço na cravação de estacas, blocos de fundação e forma para os pilares e vigas. A área, que abrangerá as três passarelas, é delimitada pela orla da praia do Maçarico até a rua João Pessoa e foi escolhida devido ao menor impacto ambiental.

O projeto irá fomentar a economia e o turismo da cidade de Salinópolis com amplo espaço para quiosques de alimentação, artesanatos, moda praia e restaurantes e demais áreas de convivência.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgaçao