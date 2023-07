Vídeo: Barroso é visto em festa com Joesley Batista em Lisboa

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi flagrado interagindo com o empresário Joesley Batista, dono do grupo JBS, durante uma festa em um dos hotéis mais famosos de Portugal. O encontro ocorreu em 26 de junho, e um vídeo do momento foi obtido e divulgado pela coluna de Malu Gaspar, do jornal O Globo, nesta quarta-feira (26).

Na ocasião, Barroso estava no país para participar de um evento organizado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), fundado pelo ministro Gilmar Mendes, decano do STF.

No vídeo divulgado, o magistrado é visto em uma roda de conversa com Joesley, que estava com um copo na mão. Na roda também estava o advogado Miguel Matos, editor do portal jurídico Migalhas.

Barroso foi questionado sobre o teor da conversa, uma vez que ele será o próximo presidente do STF, e Joesley tem questões a serem julgadas pela Corte. A assessoria do Supremo minimizou o encontro, dizendo que “não houve conversa”.

– Não houve conversa; apenas uma troca breve de palavras entre pessoas civilizadas – diz a nota.

A assessoria dos irmãos Joesley e Wesley Batista também se pronunciou, alegando que “eventos com a participação de empresários, autoridades e universidades são uma forma transparente e legítima de se fomentar discussões públicas”, e que “cumprimentaram diversos convidados, como empresários, jornalistas e autoridades”.

Alvo de um pedido de impeachment protocolado pela oposição, Luís Roberto Barroso assume a presidência do STF em outubro, após a aposentadoria da ministra Rosa Weber.

Próximo presidente do STF, o ministro Barroso usou o tempo livre da passagem por Lisboa, onde participou do Fórum Jurídico promovido pelo instituto ligado ao também ministro Gilmar, para confraternizar com o delator e dono do grupo JBS Joesley Batista. pic.twitter.com/3Vv3bOhtQq — BRADO JORNAL (@BradoJornal) July 26, 2023

Fonte: Pleno News/Fotos: Carlos Moura/SCO/STF // Reprodução/Vídeo