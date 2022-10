Vídeo: Briga entre motoristas profissionais na Rodovia BR-316 deixa passageiros de ônibus em pânico

Motorista de uma caçamba e o de um ônibus de transporte coletivo urbano se desentenderam ontem, sábado, 14, na Rodovia BR-316, altura do Km 04, em frente ao Hospital da Unimed Ananindeua, na Grande Belém. A bordo do ônibus havia vários passageiros que estavam apavorados e gritavam para que o motorista parasse antes que ocorresse uma tragedia, porém, no auge do bate-boca com ofensas mútuas, o condutor do ônibus não deu ouvidos a ninguém.



Segundo uma passageira, acabou que, em meio ao engarrafamento, os brigões saíram do emparelhamento e a confusão, que ela não sabe como começou, se encerrou, mas tanto o motorista do ônibus quanto seus passageiros ficaram bastante nervosos.



Confira o vídeo:

Foto: Reprodução