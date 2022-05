Vídeo: Câmeras flagram homem simulando quedas em supermercados para pedir indenização

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança de pelo menos dois supermercados simulando acidentes nos estabelecimentos para processar os locais e ser indenizado. Nas imagens, ele passa por um corredor, despeja uma substância líquida deslizante sobre o piso (como um detergente ou xampu), dava uma volta e ao passar pelo local novamente, ‘escorregava’. O caso aconteceu em Santos e São Vicente, litoral de São Paulo.

De acordo com a polícia, as tentativas de golpe aconteceram durante a primeira quinzena do mês de abril e na última segunda-feira, 2, respectivamente. Além dos supermercados, ele também simulou um acidente em uma perfumaria da região. A loja não quis falar sobre o caso, mas confirmou o ocorrido. Um dos supermercados confirmou o caso e o outro ainda não se pronunciou.

O advogado Miguel Carvalho Batista cita que a ação do homem se enquadra no crime de estelionato, pois ele tenta obter vantagem ilícita, causando prejuízo para outras pessoas e usando de artimanhas para enganar alguém ou levar ao erro.

Ele ainda afirma, que o acusado pode ser processado civilmente para reparar ou restituir eventuais prejuízos causados: “Se comprovado que o suspeito simula essas quedas, ele poderá ser processado pelo crime de estelionato, previsto no Código Penal, com pena de reclusão de um a cinco anos e multa”, finaliza.

Fonte: G1