Neste sábado (11), o cantor de rap sul-africano Costa Titch, de 27 anos, desmaiou no palco durante em show. Ele foi socorrido, mas morreu logo depois. As informações são do G1.

O caso aconteceu durante o Ultra Music Festival, em Joanesburgo, na África do Sul. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Nas redes sociais, familiares, amigos e fãs, lamentaram o falecimento do artista.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/ Print de vídeo Instagram Costa Titch