Vídeo: Cantor Péricles é assaltado à mão armada na frente da filha

O cantor Péricles foi assaltado, nesta quinta-feira (16), em Santo André, região metropolitana de São Paulo. Na hora em que foi vítima do crime, o artista estava com a esposa, Lidiana Faria, e a filha, Maria Helena, de 3 anos. As informações são da CNN Brasil:

A assessoria de Péricles disse que o cantor, sua esposa e sua filha estão “bem e em segurança”.

Um boletim de ocorrência foi registrado no 2° Distrito Policial de Santo André. Segundo o documento, os assaltantes levaram a Land Rover 2022, além de oito pertences pessoais do artista.

Entre o itens levados, estão uma carteira de identidade, a certidão de nascimento de Lidiane, a certidão de nascimento de Maria Helena, cartão de crédito, carteira de associado de plano de saúde, mochila com material escola da filha do casal, peças de roupa e molho chaves.

De acordo com a Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública de São Paulo (SSP), um bandido armado praticou o roubo e fugiu no carro das vítimas, enquanto um comparsa permaneceu dentro de um veículo Fiat Uno dando cobertura.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/ Band