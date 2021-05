VÍDEO – Carro pega fogo dentro de supermercado na Augusto Montenegro

Chamas em um carro deixaram alguns clientes e trabalhadores do supermercado Formosa sob o temor de algo pior acontecer. O veículo estava no estacionamento do subsolo quando, repentinamente, começou a pegar fogo.

Um cliente registrou ontem em vídeo o momento em que funcionários agem, com extintores de incêndio, na intervenção das chamas. A ação rápida impossibilitou a propagação do fogo que rapidamente foi contido, cessando o que poderia se tornar uma tragédia.

Nas redes sociais, algumas pessoas alertam que a marca do carro tem um histórico negativo de veículos que pegam fogo sem motivo aparente. É preciso ter cuidado.

Veja o vídeo:

Fonte: Ver-o-fato/ Foto: Divulgação