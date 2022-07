Vídeo: casa jorra sangue das paredes e assusta moradores

Um acontecimento misterioso assustou os moradores do município de Cambé, na região metropolitana de Londrina, no norte do Paraná. Uma família registrou em um vídeo, o momento em que um líquido vermelho, muito parecido com sangue, jorra das paredes e móveis de vários cômodos da casa.

Para investigação, um exame foi realizado em um laboratório particular e comprovou que o material é sangue do tipo O positivo.

Os residentes da casa relataram que o fenômeno acontece quando um dos moradores, um senhor idoso, caminha pelos cômodos. Qualquer outra pessoa que passe pelos locais não faz com que o sangue jorre, apenas ele.

A criminalística foi acionada para investigar a situação. A família, por sua vez, é religiosa e trabalha com inúmeras atividades de assistência as pessoas em vulnerabilidade social.

Eles suspeitam que o caso se trate de algo sobrenatural e um padre exorcista também vai visitar a casa.

Fonte: Roma News