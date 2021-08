VÍDEO: Casal é filmado furtando roupas dentro de shopping em Belém

Circula pelas redes sociais as imagens de câmeras de segurança de uma loja de roupa dentro de um shopping de Belém. No vídeo é possível ver a ação de um casal que furta os produtos do estabelecimento.

O caso aconteceu no começo da noite desta sexta-feira, 13. No vídeo é possível ver a dupla observando a movimentação na loja e escolhendo o melhor momento para pegar roupas e escondê-las dentro de uma mochila que está com a mulher.

Segundo informações, esse casal já é acostumado a fazer este tipo de furto em diversas lojas de Belém.

Veja o vídeo:

Por Emanuel Maciel

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução