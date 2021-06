Vídeo: Casal russo sofre queda de 7 metros durante briga

No último sábado (29), um casal russo sofreu um grave acidente após a grade de proteção da sacada onde estava ceder. O casal estava se agredindo durante uma discussão quando despencou de uma altura de 7 metros.

O vídeo foi registrado por um homem que estava filmando as construções históricas da região quando notou a briga do casal. Yevgeny Karlagin e Olga Volkova, ambos de 35 anos, foram levados para o hospital com ferimentos graves, mas não correm risco de vida. De acordo com a mídia local, eles tiveram diversos ossos quebrados na queda.

O caso ocorreu em São Petesburgo, na Rússia, e o estado de conservação da varanda está sob investigação.