Vídeo: Celular explode enquanto técnico fazia reparos

Um técnico de aparelhos eletrônicos levou um susto enquanto fazia o reparo de um celular nesta segunda-feira (7), em Forquilha, interior do Ceará. Registros das câmeras de segurança do local mostram o momento em que o objeto explode, levando o profissional a cair da cadeira com o susto.

Em entrevista à TV Verdes Mares, o técnico afirmou que controlou as chamas logo após a explosão, quando o celular destruído ainda estava quente. O dono do aparelho o levou para o conserto afirmando que o celular estava com problema na bateria, que aparentava estar “inchando” ao ser colocada no carregador.

O objeto explodiu enquanto estava em uma bancada em cima da mesa de trabalho do técnico. Do episódio, ficou apenas o susto, pois o técnico não se feriu.

Fonte: Pleno News