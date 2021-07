Vídeo: Chuva com ventos fortes causa danos e complicações na saída de Belém

No final da tarde desta sexta-feira, 23, um sol escaldante com muito calor deu lugar a muita ventania e uma forte chuva em Belém e Região Metropolitana. O famoso “toró” da tarde causou muitos danos e prejudicou muitas pessoas.

Na Avenida Almirante Barroso, os fortes ventos derrubaram uma árvore nas proximidades da Escola Estadual Pedro Amazonas Pedroso, em plena via do BRT, que acabou tendo que ser desviado por conta dos galhos atravessados na pista. Já na frente da Universidade Estadual do Pará (UEPA), galhos de uma árvore causaram curto-circuito na rede de energia, assustando quem passava pelo local. Também ali perto, no Bosque Rodrigues Alves, uma árvore caiu na Travessa Perebebuí.

Muitas vias também ficaram intrafegáveis. Logo em uma sexta-feira de julho, onde é esperado um intenso tráfego de saída da cidade, o Rio Uriboca novamente transbordou e prejudicou a passagem de veículos de pequeno porte, causando um engarrafamento quilométrico na BR-316.

Já no bairro do Tenoné, a rua João Canuto ficou inundada. Também houve destruição pelos bairros do Tapanã e Curió-Utinga, com casas destelhadas.

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação