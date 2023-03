Vídeo: Cliente se recusa a dizer código e discute com entregador

No último domingo (26), uma briga entre uma cliente e um entregador no bairro do Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais. Sem conseguir finalizar o serviço, após uma mulher identificada como Ana Fefer se negar a fornecer o código de entrega, o motoboy, identificado como Breno Caetano, de 18 anos, filmou a cena. De acordo com ele, a mulher estaria roubando o produto.

A compradora afirmou ao rapaz que não era obrigada a dizer o código.

– Você está roubando o produto – disparou o motoboy.

No vídeo, filmado pelo próprio celular do entregador, o jovem segura o pedido e Ana Fefer grita pelo segurança e pede que ele chame a polícia.

Bruno confirmou que os policiais estiveram no local; no entanto, as autoridades disseram que não poderiam interferir no caso.

No final de 2022, a empresa brasileira, atuante no ramo de entrega de refeição, anunciou que o código é uma medida de segurança. De acordo com o iFood, essa é a forma que o entregador tem de garantir à instituição que o pedido foi devidamente entregue.