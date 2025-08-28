quinta-feira, agosto 28, 2025
Vídeo: com salário de mais de R$ 600 mil, zagueiro do Flamengo pode ser preso por dívida de pensão

O jogador e sua ex-parceira estão em um Fórum no Rio de Janeiro, onde tratam de questões relacionadas à separação.

O zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, está em uma audiência no Fórum da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para resolver pendências judiciais com sua ex-esposa, Tainá Castro. O encontro, que acontece nesta quinta-feira (28), trata principalmente do pagamento de pensão alimentícia atrasada.

Segundo o portal LeoDias, o jogador foi intimado a quitar a dívida em até 72 horas. Caso não cumpra a ordem judicial, Léo Pereira poderá ser preso.

O casal, que se separou em 2023, tem dois filhos: Matteo, de 4 anos, e Helena, de 5. Atualmente, Léo Pereira namora Karoline Lima, que é ex-mulher de Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, e mãe de uma filha de 3 anos, Cecília.

De acordo com as informações, o zagueiro tem um salário de mais de R$ 600 mil mensais. Ele tem contrato com o Flamengo até o final de 2027, e o clube o considera inegociável, não pretendendo abrir negociações por ele.

