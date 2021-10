Vídeo – Comerciante se nega a abrir casa para bandidos e leva três tiros

Um comerciante do município de Moju foi abordado na frente de casa por três assaltantes. Os criminosos estavam armados e a todo momento ameaçavam a vítima. Eles tiveram seus objetivos frustrados, porém, deram três na vítima como forma de retaliação. A ação foi registrada por câmeras de segurança da residência.

Nas imagens é possível ver os três ameaçando a vítima, chegando a dar coronhadas com a arma. Aparentemente, eles querem que o comerciante abra sua casa, entretanto, ele se nega e os bandidos resolvem ir embora, mas antes, disparam três vezes contra as pernas do homem, que fica abalado.

Eles ainda levaram o aparelho celular da vítima. Um dos criminoso, identificado como Vitinho, já foi preso. Os demais seguem sendo procurados.

A Polícia Militar também conseguiu encontrar, graças ao GPS, o aparelho celular em um terreno abandonado. As buscas seguem sendo feitas.

Veja o vídeo:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução