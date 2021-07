Video: Comunidade fecha BR-316 contra reintegração de posse e gera 18 km de transtorno

Quem tentou sair de Belém rumo as principais praias e balneários, na manhã deste sábado, 17, penou em um congestionamento de mais de 18 km. É que moradores da Ocupação Canaã, em Benfica, fecharam a BR-316 no sentido de saída da cidade, próximo de Benevides.

Era um protesto contra a reintegração de posse do terreno onde a comunidade está instalada. Os manifestantes atearam fogo em pneus e entulhos para impedir a passagem pela via, que teve apenas uma faixa liberada após acordo com autoridades de trânsito.

Agentes do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram ao local para orientar os condutores e organizar o o trânsito. O protesto foi encerrado por volta das 10h, mas a lentidão seguiu e desafiou a paciência de muitos condutores.

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução