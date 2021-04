VÍDEO: confusão termina com homem esfaqueado no Jurunas

Circula nas redes sociais um vídeo lamentável de uma briga entre dois homens, sendo que um deles acaba esfaqueado.

Nas imagens é possível ver que há uma discussão e, de repente, um dos envolvidos vai até uma moto e busca uma faca. O outro homem chega a entrar em uma casa, mas logo volta e não se intimida mesmo com seu adversário de posse de uma faca, além disso, também se arma com um pedaço de madeira e parte para briga.

Há troca de golpes e um dos homens recebe algumas facadas na altura do peito. O caso teria acontecido nesta semana, em uma vila próximo do Portal da Amazônia, no Jurunas.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima, mas também foi divulgado uma foto dele em um leito de hospital já com os curativos.