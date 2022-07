Vídeo: Criança supostamente epilética sofre maus tratos na zona rural de Moju

Um vídeo que circula nas redes sociais do município de Moju, mostra uma cena terrível, filmada por um vizinho, que flagrou o exato momento em que uma criança de aparentemente 12 anos, supostamente epilética, com problemas de saúde, é arrastada.

O fato ocorreu no ramal do Severo, município de Moju, nordeste do estado. A triste cena teria sido registrada na tarde da última terça, 26.

Segundo informações obtidas pelo Jornalismo do Portal Moju News, a pessoa que aparece no vídeo arrastando a menina seria uma tia dela. A tia foi identificada como Geise Almeida do Espírito Santo. Ainda há relatos de que a mãe também possa maltratar os filhos.

O Portal Moju News também foi informado que o Conselho Tutelar de Moju já foi acionado.

Em breve mais informações. Veja o vídeo:

Fonte: portal Moju News