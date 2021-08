Criminosa ‘TikToker’ faz ‘dancinha’ durante furto em loja de Altamira

Em Altamira, sudeste paraense, uma mulher foi flagrada em uma loja de cosméticos furtando produtos e, como se não bastasse o ato, ela ainda dançou durante ação que foi gravada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Nas imagens, é possível ver a criminosa carregando uma sacola, se aproximando dos produtos expostos e, ela pega um e coloca na sacola. A mulher ainda faz uma dancinha para disfarçar. Em seguida, ela vai até outra prateleira e, esconde os cosméticos em seu sutiã.

O furto foi registrado em uma loja localizada na rua 7 de Setembro, no centro da cidade, no final da tarde de ontem, 15. Nem as câmeras de segurança, ou a presença de funcionários e outros clientes, impediram a ação criminosa.

O proprietário do estabelecimento não registrou boletim de ocorrência, mas segundo funcionários, essa não é a primeira vez que ela furta produtos da loja.

O valor do prejuízo causado não foi repassado. No local, ela ficou conhecida como a “ladra dançarina”.

Com informações do Confirma Notícias