Vídeo de mototaxista agredindo deficiente gera revolta em Tailândia

Na noite desta quarta-feira (04), começou a circular nas redes sociais, o vídeo de um mototaxista agredindo um deficiente intelectual no pátio de um posto de gasolina em Tailândia, nordeste do estado.

Nas redes sociais, pessoas demonstraram a indignação com a situação. O prefeito de Tailândia, Paulo Jasper ”Macarrão”, que está fazendo tratamento de saúde, conversou com nossa equipe e lamentou o caso.

“Fico muito sentido pela situação, e me solidarizo com a família da vítima. Devemos lembrar que em casos como estes, precisamos é oferecer ajuda, e estender as mãos, como tenho feito sempre.”

Macarrão adiantou ainda, que cassará a licença do mototaxista. A categoria dos mototaxistas se pronunciou, e, repudia a atitude que considera isolada do agressor.

Atualização

De acordo com informações, o agressor foi expulso da Associação dos Mototaxistas.

Fonte: Portal Amazônia