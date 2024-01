Vídeo de participante do BBB em aparente possessão intriga a web

Um vídeo que mostra o participante Lucas Luigi, do BBB 24, tendo uma aparente possessão durante o reality show da TV Globo chamou a atenção das redes sociais nos últimos dias. Em um dos registros que circulam nas redes, Luigi acorda durante a madrugada e começa a fazer rugidos intensos.

🚨VEJA: Por volta das 03h30 da manhã, Luigi começou a se olhar no espelho e gesticular, imitando sons assustadores e deixando internautas intrigados. #BBB24 pic.twitter.com/0RiX3hQ9f9 — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) January 16, 2024

Com a repercussão, diversas pessoas comentaram e analisaram o caso, entre elas o especialista em posicionamento e imagem João Menna. Ele lembrou que a atual edição já teve um surto vivenciado por uma outra participante, a influenciadora Vanessa Lopes, que desistiu do reality, e disse que os elementos inseridos na casa do reality são feitos para enlouquecer os integrantes.

– O brasileiro médio assiste [o BBB] para ver a desgraça acontecer. E os próprios produtores também fazem tortura com os participantes. Além disso, o design [da casa] sempre trará algo que ativará em seus participantes seus lados mais obscuros – escreveu Menna.

O especialista lembrou também que outras edições utilizaram, por exemplo, o contorno de uma pessoa morta desenhada em um dos quartos, além de itens como caveiras e facas. Para ele, a edição de 2024, com o tema que traz figuras fantasiosas como fadas, dragões e gnomos, tem como objetivo desconectar os participantes da realidade.

– Lembre-se que o BBB nada mais é do que uma ficção. Chamam de reality show, mas cada pessoa ali é um personagem, um recorte. Existe script e ações feitas para tornarem o jogo mais interessante. E os personagens são arquétipos que fazem com que o público não perca interesse na trama, igual em uma novela – detalhou.

Especificamente sobre a possível possessão de Luigi, João ressaltou que ela “sempre trará consigo trejeitos e sons que remetem ao maligno”, mas ressaltou que “muitos já estão com uma obsessão demoníaca, que é uma influência externa espiritual que compartilha das mesmas inclinações de lascívia, hedonismo e vícios”.

– Infelizmente, um reflexo de como grande parte da população está perdida nisso é o fato de o BBB ser um dos programas de maior audiência do Brasil – destacou.

Quem também falou sobre o ocorrido dentro da casa do reality show foi o pastor Leonardo Sale, da Igreja Pentecostal Tempo de Milagres (IPTM). Em uma publicação no Instagram, ele indagou seus seguidores a respeito do desconhecimento sobre as lutas espirituais e pediu que as pessoas analisassem se o vídeo de Luigi era uma manifestação do espírito de Deus ou não.

– Eu não assisto televisão, porém hoje com a internet temos acessos a tudo, pessoas que não conhecem o mundo espiritual estão cegas de assistir coisas na mídia e acharem normal, e não enxergar de fato o que está acontecendo, isso que está acontecendo na TV acontece constantemente em famílias que não têm mídia para mostrarem – escreveu.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/TV Globo