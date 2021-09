VÍDEO – Dono de bar acusa PM de fechar estabelecimento por falta de propina

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra a denúncia do dono de um bar no município de Ourilândia do Norte, no sul do Pará: ele alega que um policial militar fechou seu estabelecimento após ele se recusar a pagar propina.

Nas imagens é possível ver o comerciante em cima do palco, falando no microfone, em tom de desabafo, que um tenente da PM, identificado apenas por Vitor, teria pedido propina, mas que ele se negou a pagar, o que resultou na paralisação da festa que estava ocorrendo no bar.

Enquanto o empresário faz a denúncia, clientes protestam com vaias à guarnição que está a poucos metros observando. O promotor militar, Armando Brasil informou que vai abrir um inquérito policial militar para apurar a denúncia feita no vídeo.

