VÍDEO: Ele adora roubar bicicletas, na Cidade Nova: ladrão é flagrado por câmera

Moradores da Cidade Nova 5, no município de Ananindeua, estão temendo ter sua casa invadida por um criminoso que está agindo na região. Ele já teria invadido várias casas, principalmente na madrugada e início da manhã, mas ainda não foi pego pela polícia.

Na manhã desta segunda-feira, 11, por volta das 6 e 45 da manhã, ele foi flagrado por câmeras de segurança furtando uma bicicleta de uma residência. No vídeo é possível ver ele observando o interior da casa e, mostrando habilidade, pula o muro e volta com o objeto do furto, que também usa para fugir.

O criminoso ainda não foi localizado ou identificado, mas nas redes sociais os moradores comentam que temem ser a próxima vítima, tendo que planejar mais gastos com segurança nos muros de seus imóveis.

Veja o vídeo da ação do criminoso:

Por Emanuel Maciel

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução